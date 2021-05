“Vi el video que hicieron… No sé, no le di mucha importancia. Pienso que sí, tal vez debería haber estado, pero no sé”, opinó Daniel Passarella entrevistado por la Tercera de Chile. Hacia mucho tiempo que el Kaiser no realizaba declaraciones.

El DT y ex capitán del Seleccionado campeón del Mundo del 78, reconocido que tiene ganas de volver a la dirección técnica y elogio el trabajo que estaña haciendo Scaloni en la Selección nacional.