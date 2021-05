Pata Medina quiso acercarse Cristina en el acto de la foto de la unidad

“Tengo fe en que Cristina no nos va a defraudar”: lo que no le pudo decir el “Pata” Medina a la vicepresidenta

El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles Ensenada para anunciar junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner el relanzamiento de la construcción de 55 mil viviendas a medio terminar. Pero no fue un acto más. Tal vez ellos se enteraron por televisión, pero un sindicalista les quiso hablar en privado. No pudo.

El ex jefe de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada, a la espera del juicio, intentó entrar al lugar donde Alberto y Cristina realizarían el acto, pero las autoridades de Casa Militar no lo dejaron pasar porque no estaba en la lista de invitado.

Medina no fue solo. En consecuencia, al no poder ingresar, los jóvenes y no tan jóvenes que, sin barbijo ni distancia social, acompañaban al “Pata”, comenzaron a insultar a los dirigentes políticos que llegaban para participar del primer acto oficial conjunto de los Fernández desde que estalló el BasualdoGate al interior del Ministerio de Economía.

Entonces, mientras Alberto hablaba en el acto, Medina debió contentarse para hablar con Diario Hoy: “Tenemos mucha fe en el presidente Alberto y los trabajadores tienen mucha fe en que Cristina no los va a defraudar. El gobierno de Macri fue un gobierno de un dictador, mandó a la cárcel a muchos compañeros, como a mí”.

Pero el “Pata” Medina no buscaba hablar con el presidente y el vicepresidente para analizar la situación del movimiento obrero sino para conseguir una audiencia con el ministro de Justicia, Martín Soria, para explicarse su situación judicial, que entre otras cosas le impide participar activamente de la vida sindical.

Así, el “Pata” Medina reaparición en público en Ensenada, una zona que supo controlar desde su silla de la Uocra La Plata, pero los tiempos cambiaron, en el kirchnerismo le soltaron la mano y por eso debió resignarse a ser uno más en la antesala del acto del Frente de Todos.