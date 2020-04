Patricia Bullrich no aguantó el cierre de las peluquerías

¿Cuándo abrirán las peluquerías? Esa es una de las tantas preguntas que circulan en las redes sociales en época de cuarentena. Sin una respuesta concreta, muchos no resisten y se cortan el pelo solos. Patricia Bullrich es uno de esos casos.

La ex ministra de Seguridad no anduvo con vueltas: “Ya sé que no hay peluquerías, eso lo sabemos todos. El otro día me corté el flequillo con la tijera de cocina”, contó en una conversación en vivo por Zoom, que quedó grabada y fue subida a las redes sociales.