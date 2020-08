Perfil está de paro y crece el conflicto interno

Los reclamos no se detienen en el Diario Perfil. “No trabajamos porque aún no nos pagó el aguinaldo”, manifestaron sus delegados en las redes sociales.

Perfil ya avisó que va a pagar el aguinaldo en cuotas. Ese es uno de los motivos del paro.

El malestar no es nuevo. Hace unas semanas, varios periodistas pegaron el grito en el cielo cuando Perfil anunció con bombos y platillos que la editorial iba a construir un segundo estudio de televisión.