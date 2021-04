Pergolini habló de colaboradores de Riquelme “picantes”

A menos de 24 horas de dar un portazo, el ahora ex vicepresidente primero de Boca rompió el silencio para intentar hacer un “control de daños”. Al menos parcial. El objetivo de Mario Pergolini, de él se trata, fue correr a Juan Román Riquelme de la polémica.

La interna en la comisión directiva comenzó ni bien las autoridades, con Jorge Amor Ameal a la cabeza, asumieron la conducción del club, pero todo se precipitó cuando Pergolini se enteró por Twitter del lanzamiento de una nueva imagen institucional del Xeneize del que él, siendo un hombre de los medios, no participó.

“Más historias. Más fútbol. Más Boca. Desde este sábado vas a ver al club que amás como nunca lo viste. Te esperamos”, decía el tuit de la cuenta oficial de Boca que enfureció al conductor televisivo y radial porque él mismo había propuesto un proyecto comunicacional que el resto de la comisión directiva nunca acompañó.

️ “Toda la gente de Boca lo quiere a Román, creo que va a tener que entender que esto es en equipo. Eso se aprende”, Mario Pergolini en #UnBuenMomento con @gustavohlopez | https://t.co/XN2tD7OIJD — Radio La Red AM 910 (@radiolared) April 1, 2021

Pero, ahora, Pergolini intentó separar las cosas en Radio La Red: “Por Román no me sentí destratado. Con los otros tres integrantes a veces era más picante, siento que sienten el lugar muy propio. Están demasiado encarados en su propio proyecto. Si no veo integrado a todo el club, me sentía que no iba a poder trabajar”.

De todas maneras, el hombre del “caiga quién caiga” le envió un mensaje a Riquelme para que no se olvide de él: “Toda la gente de Boca lo quiere a Román, creo que va a tener que entender que esto es en equipo, eso se aprende”. La pregunta es cómo será ese aprendizaje.