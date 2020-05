Periodistas de espectáculo confirman que Tauro no vuelve

Tal como lo confirmó hace una semana , Espediente Político, otros colegas se suman a la información. “El canal la va a reubicar, pero a Intrusos no vuelve. Jorge Rial la sacó del chat de los integrantes del programa”, asegura Ubfal en su texto, alegando que esto es lo que se dice en los pasillos de América.

Hasta ahora, Rial no emitió comentario alguno y hace de cuenta que no pasó nada. Dicen, dentro de su equipo, que no perdona a Tauro el haberlo expuesto varias veces al aire, con sus disidencias sobre los enfoques dle programa.

Por su parte, Ángel de Brito contó que a la Tauro la sacaron del chat de producción….