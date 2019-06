Miguel Ángel Pichetto compartió un almuerzo bien peronista. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se reunió con ex senadores menemista, legisladores que tuvieron gran exposición en los 90.

La reunión que encabezó el ex titular del bloque del PJ fue en el Círculo de Legisladores, que lidera el ex diputado nacional Chicho Basile, quien trabaja junto al senador. Allí recibió a ex senadores como Tell y Branda, quienes estaban en el Congreso durante el escándalo de la Banelco.

En la charla bien peronista, Pichetto habló sobre su rol en el Gobierno. Además criticó duramente la postura radical de querer suspender las PASO. Dicha idea quedó desactivada rápidamente ya que no encontró consensos suficientes.

El almuerzo del candidato a vicepresidente con peronistas se dio luego de que el senador tenga su primer cortocircuito con el ala dura del Gobierno. Él junto a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio fue uno de los derrotados en el cierre de listas. Apenas se conformó con un espacio en provincia para Claudia Rucci.