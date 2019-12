Alberto Pierri, deslumbrado con Kicillof y Máximo Kirchner

El ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri no anduvo con vueltas y elogió a Axel Kicilof en la entrevista que le concedió al diario Perfil. “Me imaginaba una persona diferente, me sorprendió“, relató.

Pierri contó, entonces, una anécdota sobre un encuentro que mantuvo con el actual gobernador. “Un día tomamos un café con él y uno de mis hijos en mi empresa. Cuando terminamos de charlar salió, atravesó un pasillo y muchos trabajadores salieron de sus oficinas para saludarlo. Todos querían una selfie con él y estuvo media hora”, contó el empresario.

A la vez, Pierri le pegó a María Eugenia Vidal. “No sé en qué situación quedó la provincia de Buenos Aires, pero dicen que está muy endeudada. Además, vi cosas raras. Nunca entendí por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería funcionar en La Plata. Al poco tiempo se trasladó al Banco Provincia a CABA. Y después el Banco Provincia terminó en Ferrocarriles”.

¿Qué dijo de Máximo Kirchner? “Tenía la idea del pibito jugando a la PlayStation como un boludito…pero cuando lo escuché me di cuenta que sabe un montó de economía. Nos deslumbró a todos”, reconoció Pierri.