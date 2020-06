“Pirincho”, el periodista salpicado por la causa de espionaje

El abogado de Cristina Kirchner Carlos Beraldi afirmó en C5N que en las pruebas que pudo ver la presidenta aparece un periodista del Grupo América apodado “Pirincho”. El abogado también afirmó que los espías tenían contacto con abogados denunciantes en las causas de corrupción contra CFK.

Ante una pregunta puntual, Beraldi dijo que no conoce la identidad del periodista. Sobre los abogados, afirmó que no hay escuchas sino menciones de los espías a determinados abogados, lo cual no alcanza para probar una vinculación.

Beraldi acompañó a la vicepresidenta a Lomas de Zamora, se reunieron con el juez Villena y pudieron acceder a las pruebas. Llamativamente, Beraldi se encargó de remarcar que ese magistrado no tuvo nada que ver con los seguimientos a Cristina, como mencionaron los espías en un audio.