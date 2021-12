Por la alta exposición de su caso, Domenech fue obligado a dejar de hablar de sus hijos

Sebastián Domenech, el experto en temas policiales, quedó atrapado en una maraña judicial tras denunciar públicamente que no puede ver a sus dos hijos del primer matrimonio desde hace 6 años. Su delicado asunto personal fue mediatizado por el protagonista, ya que se cansó de esperar una resolución judicial. Se sabe que el derecho de familia es muy sensible a la alta exposición de los casos pero igual sorprendió que lo intimaran a levantar sus posteos en redes sociales. Cuentan que lo que más molestó fue que su caso fue cabecera de una de las emisiones de Telenoche.

“Por supuesto que tengo mucho más para publicar. Por ejemplo dos audios que explican absolutamente todo y que no podrán ocultarlos. Sé interpretar los momentos. En este ajedrez, ahora vuelvo a esperar, pero no por mucho tiempo más”, contragolpeó el periodista.

El caso levantó mucha solidaridad en las redes , también de colegas que se sintieron representados por la asimetría con que trata los expedientes la justicia de familia dependiendo del género que lo impulse….

Soy periodista hace 25 años me pregunto si cuando salga a contar lo que me tocó/a vivir con mis hijos me va a venir a censurar el aparato judicial siniestro como a @domenech_news

— Guido Braslavsky (@guidobraslavsky) December 25, 2021