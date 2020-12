Por qué el Papa no le dio una entrevista a Hugo Alconada Mon

Angelina Jolie, Thomas Piketty, Muhammad Yumus y otros 22 “referentes mundiales” fueron entrevistados por el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, para pensar cómo será la “nueva vida” a partir del coronavirus. Y eso lo hizo libro: Pausa. Pero algunas historias quedaron fuera de las 320 páginas.

Una de esas historias fue la de no entrevistar al papa Francisco. Habiendo conseguido llegar hasta personalidades de las más diversas áreas de la cultura de todos los continentes, resulta extraño que Alconada Mon no haya podido hacerlo con uno de su mismo país, pero detrás de ese fallido hay una explicación.

En una charla con el periodista Joaquín Sánchez Mariño, el periodista contó que dos veces Jorge Bergoglio quiso hablarle cuando todavía era cardenal de Buenos Aires, pero por problemas de agenda no pudo. “La primera vez me llamó cuando estaba, literalmente, por subirme a un avión”, dijo.

“Le dije que habláramos a la vuelta, pero pasó el tiempo y no lo hicimos. La segunda vez, también, estaba de acá para allá con quilombos y le dije que en otro momento. Antes de la pandemia, yo viajaba una vez por semana al interior y una vez por mes al exterior, no era que no quería”, explicó Alconada Mon.

Ahora, en ocasión de “Pausa”, el periodista por fin se hizo un tiempo para poder conversar con el papa Francisco, para poder preguntarle al líder de la Iglesia Católica cómo imagina la “nueva normalidad” provocada por el coronavirus, pero esta vez el que no pudo hacerse de un tiempo fue el hombre de Roma.

“El Papa ahora tiene tres millones de pedidos de entrevistas más importantes que la mía, olvidate, tiene los problemas, no de la Argentina, de todo el mundo en las manos, olvidate”, aceptó Alconada Mon al contar sus secretos para llegar a los otros 25 referentes mundiales para hablar del coronavirus.