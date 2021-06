Procesan por abuso sexual a un funcionario en Santa Cruz: los legisladores K lo habían protegido

La denuncia tiene más de un año. Una joven de 27 años se presentó ante la Justicia y acusó al Presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), de abuso sexual. El ataque se habría concretado cuando la joven estaba tramitando un terreno fiscal y necesitaba una audiencia con el funcionario. La joven trabajaba en YPF y fue despedida luego del episodio.

“Yo le puse un alto, me paré y me retiro de la oficina pero el me siguió y en eso me toca. Después de eso me mandó mensaje pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número”, decía la denuncia que había publicado el sitio Opi Santa Cruza.

Hace dos semanas, la oposición en Santa Cruz pidió el apartamiento del funcionario pero el bloque del Frente de Todos se opuso argumentando que no había una decisión justicia. “No hay ningún indicio todavía que nos pueda llevar a sacarlo de ese lugar”, alegó la diputada Laura Hindie.

Ahora, el juez Gabriel Contreras, titular del juzgado penal N°2 de Caleta Olivia, procesó a Soloaga por abuso sexual simple y ordenó un embargo sobre sus bienes por $250.000.

En marzo de 2020, Macarena Barrionuevo hizo la denuncia contra Soloaga y lo acusó de abusar de ella durante una audiencia ocurrida en el despacho del funcionario en el año 2017. “Nadie te va a creer si me denuncias, Creí que te gustaban mis halagos”, le respondió el funcionario.