Punto final para Gallardo y Alina Moine

Aunque Marcelo Gallardo nunca lo confirmó y desde su círculo íntimo intentaron ocultarlo, hubo un romance entre el DT de River y la periodista Alina Moine. Fue corto e intenso. Porque ya no están más juntos.

La versión oficial nunca se sabrá, pero sí es importante mencionar que uno de los motivos de la ruptura fue la posición de los hijos del Muñeco. Los tres mayores (hay un cuarto recién nacido) le bajaron el pulgar a la escultural Moine.

“De la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco, tenemos una buena relación, pero no pasó nada”, dijo ella en un móvil, para alejar fantasmas.

Uno de los romances del año duró menos que un suspiro. Tanto que jamás se los vio juntos…