Qué hizo C5N durante el masivo cacerolazo por la liberación de los presos

A las 20 horas del jueves comenzaron los cacerolazos convocados a través de las redes sociales contra las prisiones domiciliarias de detenidos en todo el país. A esa hora también empezó el programa de Gustavo Sylvestre en C5N.

Para el canal, sin embargo, esos cacerolazos no existieron. El “Gato” prefirió concentrar su edición en asegurar que el PRO, el partido de Mauricio Macri con el que llegó a la Casa Rosada en 2015, quería sacar ventaja de las decisiones judiciales.

Sylvestre tardó media hora en referirse de manera indirecta a los cacerolazos: “Es un gran esfuerzo el que uno tiene que hacer diariamente para clarificar porque todo esto que nosotros informamos sobre lo que pasa en el mundo llamativamente los grandes medios que fogonean cacerolazos, que fogonean la mala información de liberaciones masivas, no informan esto, no informan lo que pasa en el mundo, no informan”.

C5N no mostró los cacerolazos que se replicaron no solo en los barrios de la ciudad de Buenos Aires sino en diversas localidades del país en rechazo a la salida de presos de las cárceles.

Nadie pidió, como planteo alternativo, que las prisiones sean lugares de rehabilitación y, en el contexto del coronavirus, lugares con garantías sanitarias para que los internos no se contagien, como ya pasó en unidades de la Ciudad y la Provincia.