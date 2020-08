¿Qué pasará con “Podemos Hablar”?

El periodista Ángel de Brito tiró la bomba: Andy Kuznetsoff podría dejar de conducir “Podemos Hablar”.

“¿Andy no vuelve a la tele? No está haciendo su programa y levantaron las repeticiones porque en el canal están bastante enojados con él porque decidió no trabajar más. Que está en todo su derecho ¿no?”, dijo De Brito.

La realidad es que el conductor debería volver a grabar esta semana pero aún no hay novedades. Andy tuvo coronavirus y, parece, no la pasó nada bien.

Aunque ya le dieron de alto y está al frente de su programa de radio “Perros de la calle”, desde su casa, aún no hay novedades sobre “PH” y en Telefé esperan ansiosos una respuesta.