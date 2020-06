¿Qué pasó entre Casciari y Sacheri?

El escritor Hernán Casciari se quejó, en las redes sociales, porque Mercado Libre no lo calificó con 5 estrellas en la publicación de sus libros.

“Llevo vendidos casi 2.000 libros en cuarentena. Armé la publicación y los dedico. Tuve 142 opiniones, ninguna negativa. ¿Por qué me pusieron 4,9?”, se preguntó Casciari.

“Hay una opinión con tres estrellas. La busqué y la busqué, hasta que la encontré. Y me quería matar. ‘Hola soy Eduardo Sacheri y también soy escritor. Por la edad que tenés escribís bastante bien”, continuó el relato. “No llego a cinco estrellas por culpa de Sacheri”, se quejó.

Enseguida, claro está, llegó la respuesta de Sacheri: “Lamento cortar la diversión de nuestros lectores, pero..yo no fui”.

Hola Hernán. Lamento cortar la diversión de nuestros lectores, pero … yo no fui. Ni siquiera sé cómo comentar una publicación de Mercado Libre. Lamento, de todos modos, que el impostor te haya bajado el puntaje. Pero no he sido yo. Un abrazo para vos.

— Eduardo Sacheri (@eduardosacheri) June 1, 2020