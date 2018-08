Las mujeres argentinas deliraron con él durante el Mundial de Brasil y luego festejaron todas sus apariciones en las redes sociales. Algunas, incluso, sonrieron cuando terminó la relación con su ex. Hoy, la situación es diferente. Este futbolista sex symbol estaría en pareja.

Se trata, claro está, de Ezequiel Pocho Lavezzi. El ex San Lorenzo que juega en China y ya no está con Yanina Screpante, estaría comenzando una relación amorosa con Sofía Jujuy Jiménez, la ex del Pelado López. Así, al menos, lo confirmaron en el Diario de Mañana, donde aseguraron que ya hubo un encuentro en China.

Sin embargo, la propia Sofía le puso freno a los rumores luego de su ensayo para el comienzo de ShowMatch. “¿Con qué sentido inventan?, publicó en su cuenta de Twitter.