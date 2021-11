¿Quién es el médico que operó a Cristina?

Fue la tercera operación a la cual debió someterse Cristina Kirchner. En 2012, poco después del comienzo de su segunda presidencia, fue operada en el Hospital Austral de Pilar, donde se le extirpó la glándula tiroidea.

Un año después, Kirchner fue internada en la Fundación Favaloro donde se la intervino por un hematoma subdural que se le detectó luego de que ella sintiera un hormigueo en el brazo izquierdo. El resultado de aquella intervención fue exitoso y no volvió a tener problemas.

En esta oportunidad quien la operó se llama Fernando Gorosito, médico ginecólogo muy bien ponderado entre sus colegas. En las redes sociales su último tuit data de julio del 2019, momento en el que se quejó fervientemente del servicio de Aerolíneas Argentinas.

Cierren ya Aerolíneas Argentinas por favor. No puede ser que la demora sea la regla. No me importa un carajo la causa que sea

— Dr Fernando Gorosito (@fergorosito) July 19, 2019