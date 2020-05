Quién es Ezequiel Guazzora, el youtuber que escracha al periodismo anti K

Tres veces lo fue a buscar a la puerta de la radio. Y las tres veces le dijo “mentiroso” en la cara. Pero esta vez Luis Majul se cansó. El periodista lo tildó en su programa de La Nación+ como un “loquito suelto”, aunque luego sugirió que fue enviado por el Gobierno.

Se trata de Ezequiel Guazzora, un periodista youtuber que conduce “Quien quiere oír que oiga” (QQOO) por esa plataforma luego de un paso por FM La Patriada, de donde fue echado, y también por Radio Caput.

Así se refirió Majul sobre Guazzora: “Hoy me vinieron a visitar a la radio una persona que se presenta como periodista, no a preguntar sino a agredir. Yo me pregunto si son loquitos sueltos o los mandan los de arriba. Y cuando los mandan, siempre caen cuando el Gobierno está complicado en las encuestas”.

Guazzora centra sus programas en entrevistar a periodistas a los que considera “mentirosos”. Su idea es exponer sus dichos al contrastarlos con una edición informativa, al estilo de Televisión Registrada, pero también aprovecha los mano a mano para insultar a los entrevistados que no le caen en gracia.

La primera y la tercera vez casi que no hubo intercambio de posiciones porque Majul se sintió atemorizado por la sorpresiva presencia de Guazzora, pero la segunda vez, dentro de la radio, el conductor de QQOO trató al periodista de La Nación+ como “militante del ajuste” del gobierno de Mauricio Macri.

Pero Guazzora le contestó a Majul en Youtube: “Luis, no te da la nafta para estar en un mano a mano conmigo, por eso haces todo este circo, pero no todo es plata, porque no podés caminar tranquillo por las calles de la Argentina. Sos un cobarde, Majul”.

En línea con el viejo kirchnerismo, Guazzora cerró su programa con una consigna de Cristina Kirchner: “Necesitamos con urgencia una nueva ley de medios para frenar a los periodistas que hacen daño con sus mentiras”.

Eduardo Feinmann, Alejandro Fantino, Luis Novaresio y Baby Etchecopar fueron otras de sus víctimas…