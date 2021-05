Quiénes son los economistas preferidos de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich estuvo en el programa de Juanita Viale y admitió que le gustaría ser presidenta. Hasta ahí casi una obviedad para una persona que hace mucho tiempo está en la política, pero lo más llamativo fue que habló de sus economistas preferidos. Entre esos nombres estaría su ministro de Economía.

“Hay varios: me encanta (El diputado Luciano) Laspina, me gusta (El ex ministro Hernán) Lacunza, me gusta (Carlos) Melconián. (Carlos) Cachanovsky es bueno también“, dijo ante una pregunta puntual.

La presidente del PRO también habló sobre las razones del fracaso de su gobierno. “En la economía y la gestión de desarrollo social estuvieron las razones de la derrota”, diagnosticó Bullrich.

El momento más incómodo de la noche fue cuando la nieta de Mirtha criticó la gestión de Macri.