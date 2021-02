Quirós está furioso con Patricia Bullrich

Cuando la oposición debería estar “disfrutando” las consecuencias del escándalo la vacunación VIP, hay peleas internas dentro de Juntos por el Cambio. Todo empezó con una conferencia de prensa de Fernán Quirós, cuando dijo que la vacunación paralela había sido un “error”. “Fue un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña y eso afecta a todas las jurisdicciones, fue muy dolorosa y penosa”, sostuvo. Patricia Bullrich salió a cruzarlo, entendiendo que la respuesta del ministro había sido muy blanda.

“Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes”, dijo la ex ministra de Seguridad.

El tuit generó mucho malestar en el entorno del ministro de Salud. Pero la situación siguió escalando. El jueves, Quirós estuvo en LN+ con Jonatan Viale y Lucas Morando. Cuando le preguntaron por el conflicto, lo esquivó, pero su rostro mostraba cierta incomodidad. Una hora después, en el mismo canal, Bullrich fue entrevistada por Alfredo Leuco y redobló la apuesta: “No sé si es de Juntos por el Cambio”, lanzó.

Fue el límite. Quirós está muy molesto aunque nunca lo dirá en público. En cambio, su entorno reclama que alguien le ponga un freno a la verborragia de Bullrich.