Radio del Plata transmite fútbol con todas mujeres

Un grupo de mujeres le dio impulso a la idea y entonces nació “Fútbol del Plata”, un programa que relata los partidos de Primera División y que cuenta en su plantel todas mujeres.

La idea originaria era más osada. Querían trasmitir partidos de fútbol femenino pero no se animaron ya que pensaron que no se podría comercializar. Quien tuvo la primer idea y luego se la transformaron en lago mas limitado, fue el ex Director Gustavo Hoyo.

Comenzó el sábado 28 de noviembre y la cara más visible es la periodista Ayelén Puyol. La relatora es Laura Corriale y desde estudios centrales, brindando la información está Karina Vázquez. La locución comercial está a cargo de Elsa Silvestre.

Les quiero dar una noticia. Este fin de semana arranca "Fútbol del Plata" en @RadioDelPlata, con un equipo de transmisión integrado por mujeres

⚽ Relata la crack @LauCorriale

⚽ Hace estudios centrales @kvprensa

🌟 @ElsaSilvestre es la locutora comercial

Comenta esta servidora pic.twitter.com/NwxH08NUHB — Ayelén Pujol (@ayelenpujol) November 27, 2020

Además de relatar partidos de la Liga Profesional, hoy llamada Copa Diego Maradona, las chicas también estarán presentes en el fútbol femenino, que comenzó el último fin de semana.