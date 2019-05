El actor ultra K, Raúl Rizzo, volvió a protagonizar una discusión de alto vuelo en televisión por su defensa a la ex presidenta, Cristina Kirchner.

Esta vez fue en América. Allí, Rizzo enfureció y se enojó con Débora Plager, periodista que analizó el día judicial de la senadora nacional. Precisamente, la pelea se dio por la vestimenta de Cristina Kirchner.

“Me llama la atención tu manera de calificar determinadas cosas, que se pone un vestido blanco por tal cosa, ¿Por qué no te cuidás de no intoxicar la cabeza de la gente con este tipo de comentarios?”, disparó Rizzo. La periodista le contestó que ella hace periodismo, pero la respuesta no calmó al actor.

Como si fuera poco, Rizzo agregó: “El país está desesperado de hambre y ustedes hablando del vestido blanco. Yo no te digo a vos que estás vestida de negro porque estás de luto. O que querés parecer seria porque hoy hay que decir cosas importantes“, finalizó.

El video: