Reapareció Diego Gvirtz: habló de Cristina, de Larreta, y de la comunicación oficial

Diego Gvirtz, recordado como el creador de 6,7,8 y Duro de Domar, reapareció en los medios con una entrevista jugosa con ElDiarioAR, donde habla de todos los temas: la industria de los medios, la política nacional, la economía, la pandemia, y la actualidad del país.

El empresario está alejado de los medios, aunque a lo largo de la conversación dice que mira LN+, C5N y especialmente Sobredosis de TV, la reencarnación de TVR. En la actualidad, Gvirtz administra una cantidad de empresas de rubros diversificado, desde inmobiliarios hasta gastronómicos.

¿Qué opina de 6,7,8 a la distancia? “Reivindico la primera parte y no reivindico la segunda. Yo quería ganar y creía que si teníamos opositores era más equilibrado y apuntábamos al público de la oposición que era reacio y odiaba al kirchnerismo, entonces iba a dejar de odiarlo y la grieta no existía”, agrega durante la entrevista.

Gvirtz dice que no habla con los políticos del momento, pero asegura que Máximo Kirchner puede ser presidente y también destaca a Horacio Rodríguez Larreta: “Te podría decir que puede ser un gran presidente en el futuro y no haría persecución política”.

En 2017, el gobierno de Macri lo acusó de desviar fondos millonarios destinados a la publicidad oficial. Según esa denuncia, entre el 2010 y el 2015, la ANSES pagó 176 millones de pesos en Publicidad No Tradicional (PNT) al programa 6,7,8, de los cuales 88 millones de pesos fueron “desviados irregularmente” a la productora Pensado Para Televisión (PPT), cuyo dueño era Gvirtz.

Llamativamente, el productor preferido de los K dijo que ve “bien” la comunicación del gobierno de Alberto Fernández, y también opinó del Grupo Clarín: “Me parece que cambió, pero no lo sigo mucho. Está en otra cosa. Me parece que perdió peso. Esa es una batalla que Cristina ganó: Clarín hoy no tiene ningún peso político. Antes nos manejaba Clarín y así nos iba, y ahora no nos maneja Clarín y ese es un mérito de Cristina claramente que se animó a enfrentarlos. Y de Néstor. Y de Máximo”.