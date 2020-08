Repo Zoom a Jesús Rodríguez: “Pandemia más default sería algo apocalíptico”

Jesús Rodríguez lleva un nombre con peso bíblico, heredado de su abuelo materno. El sacrificio máximo fue cuando Raúl Ricardo Alfonsín lo convocó para ser el ministro de Economía, en la fiebre inflacionaria de la transición hacia el ascenso del menemismo, durante los 44 “eternos” días, entre el 26 de Mayo al 8 de Julio de 1989.

Tal como lo explica en este reportaje Zoom, no guarda rencor por la misión al límite que le pidió el “Padre” de la democracia, de quien distingue su “ejemplaridad” de la vida pública, en comparación a otros ex presidentes que le sucedieron. “Cumplí una misión por la democracia”, sostiene con orgullo.

Jesús avizora un apocalipsis si el gobierno de Alberto Fernández no se toma en serio el cierre de la negociación con los bonistas externos. “Pandemia más default sería apocalíptico”, reafirma.

El miembro de la oposición aspira a que Martín Guzmán termine con temple y sabiduría la negociación de la deuda. “La Argentina necesita resolver la renegociación con los acreedores”, asevera.

El Titular de la AGN (Auditoría General de la Nación) impulsó el monitoreo actualizado de los gastos pandémicos del gobierno pero no hubo acuerdo con los integrantes del oficialismo en el organismo de control. “Hay mucha gente que cobra el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que no corresponde que lo haga”, cita como ejemplo del descontrol en el manejo de los recursos del Estado.

“Con más emergencia corresponde más control”, señala aclarando que insistirá con ese planteo dentro de la AGN.

Rodríguez advierte el peligro sobre la saturación de emisión monetaria que hace el gobierno para contener la crisis: “La emisión tiene un límite, no es una fuente inagotable”.

Sobre la reforma judicial es contundente: “Definitivamente, no es una prioridad la reforma judicial”. Recuerda que tanto el presidente como Cristina pensaban, poco tiempo atrás, que no era necesario cambiar el número de integrantes de la Corte. “Están atendiendo necesidades particulares de alguien”, dice haciendo alusión a la ex presidenta.

¿Cuándo dejó de hablar la política de consensos? “Esto no es de toda la vida. El todo o nada, es una historia de este Siglo”, apunta el ex diputado.

La pandemia la ve como en hecho impactante, pero a titulo personal lo peor que le tocó vivir fue cuando fue convocado por el gobierno militar, como conscripto, y movilizado por el conflicto por el Beagle, a horas de entrar en guerra con Chile, en diciembre del 1978.

La contracara fue haber sido parte de la disposición de las normas legales que hicieron posible el juicio a la junta militar, la discusión del tratado de paz que derivaron en las firmas de pactos limítrofes con Chile, como así también haber formado parte del debate de la ley de divorcio.

Hincha fanático de San Lorenzo cuenta los días para poder volver a la pasión del Gasómetro. La pasión con Jesús conjuga un mismo verbo, como tocar el saxo o pensar en aquel joven joven alfonsinista que gritaba: “Somos la vida, somos la paz”.