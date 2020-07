Repo Zoom a Margarita Stolbizer: “Me cuesta ver que la sociedad no se haya escandalizado lo suficiente con la corrupción”

Margarita pasa los días de encierro en una suerte de cuarentena artística, sin dejar de medir el complejo escenario político nacional que se precipitó enmarañado entre el virus y la crisis económica. Pinta paredes, literalmente. Mientras habla con Expediente Político, se exhibe delante de un bonito motivo floral que oficia de fondo de pantalla. Sus pasatiempos preferidos: mandalas y Fridas Kahlo.

Filo radical, hace tiempo entendió la construcción política como la búsqueda de consensos más amplios para representar la igualdad y la decencia, pilares de su norte como dirigente. Elaboró la autocrítica de aquella derrota como candidata presidencial en el 2015, donde obtuvo el 2,5% de los votos. Entendió que pecó de cierta soberbia al creer que podría cambiar las cosas sin unirse a otros sectores sociales.

No fue su único error de cálculo: nunca pensó que Cristina y el kirchnerismo, tras el vendaval de causas de corrupción y denuncias, muchas que ella misma encaró, volverían a ganar elecciones: “Me cuesta ver que la sociedad no se haya escandalizado lo suficiente con la corrupción“. Y agrega: “Tuvo que ser muy malo el gobierno de Macri para que la gente tomara la decisión de volver para atrás“.

Stolbizer menciona el crimen del ex secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez, las propiedades embargadas a ex funcionarios, y los bienes de Lázaro Báez como muestras de una realidad. Se enoja con el olvido social.

“Lavagna no tuvo la capacidad y la voluntad de liderar un espacio muy convocante. No se trataba de subirse a un atril y listo...”, subraya mirando decepcionada la derrota última.

Es taxativa ante la reforma judicial que impulsa el gobierno: “Se plantea como una amenaza. No tienen claro el diagnóstico ni se convoca a los actores judiciales, buscan la impunidad“.

Atenta al debate sobre la figura de Daniel Rafecas, a quien la oposición no le da el semáforo verde para ser Procurador dice: “Tengo una mala imagen de Rafecas. No reúne las condiciones para un cargo tan importante”

No guarda rencor con Sergio Massa quien volvió al redil kirchnerista. “Tuvo mucha presión de su propia fuerza y terminó siendo determinante en la victoria del oficialismo”. Califica su movida como “hiper pragmática”.

Margarita se para con distancia ante el creciente anti peronismo de la sociedad: “La polarización no ha sido un gran negocio para la argentina . Hay un clima demasiado duro donde se tata de destruir al que está enfrente”

Identificada con la causa feminista de pañuelos verdes, advierte que sería difícil la sanción del aborto con el año tomado por la agenda pandémica.

Remarca que hay mucho por delante para modificar en la igualdad de oportunidades en una sociedad con resabios machistas. “La falta de autonomía económica y financiera de las mujeres termina siendo la vía de aceptación de una condición de inferioridad que se reproduce en todos los niveles“.

Como parte de una generación que sufrió la dictadura, siente que la coyuntura del coronavirus es difícil pero no comparable a los años de represión. Advierte que la Argentina pasará momentos muy difíciles por el impacto económico. “En el conurbano la crisis se siente brutalmente“, dice. Y agrega que a los monotributistas y aquellos que el Estado no registra en ningún lado “les va a costar muchísimo recuperarse”.

Las herramientas tecnológicas le permiten acortar las distancias emotivas con su hijo, el brillante basquetbolista Nicolás Laprovittola, base del Real Madrid y miembro destacado del seleccionado nacional.