Explotó la bomba en América. Y el que la hizo denotar fue una de las caras del canal: Jorge Rial. El conductor de Intrusos fue tajante y declaró que “a veces no me dan ganas de estar en este lugar”.

Rial se mostró enojado y dio a entender que desde el propio canal encienden la polémica que mantiene con su ex compañero Luis Ventura.

A Rial no le gustó ni un poquito la crítica que le hizo Ventura en Polémica en el Bar, un programa del mismo canal. “Hay gente que se olvida del pasado”, tiró Ventura. Y la daga dolió.

“Mi pelea con APTRA es histórica, no personal. No tengo relación con nadie. El Martín Fierro no me interesa nada”, explicó. Entonces, lanzó la bomba: “Esto lo está agitando desde adentro del canal. Sí, que desde tu propio canal agiten esto…Te dan muchas ganas de quedarte en tu casa. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde te maltratan?