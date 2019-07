Jorge Rial no anduvo con vueltas y aprovechó las redes sociales para tirarle un dardo a Marcelo Tinelli. Un tuit con ironía que sobrelleva un fuerte mensaje.

En el mismo, deja traslucir que Tinelli ya no opina de política porque se los “sugirieron” e incluso habla de “favores” en el fútbol, más precisamente en San Lorenzo.

Me parece a mi o @cuervotinelli abandonó sus ganas de participar el política? Ya no tuitea más sobre el día a día ni interroga ministros. Qué pasó? Se cansó? Le sugirieron que no lo haga más? Algún favor por el lado del futbol? Una lástima. Era una voz importante y de peso.

— JORGE RIAL (@rialjorge) July 26, 2019