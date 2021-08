Rial se confesó con el Gato: “Me traicionaron los que me tenían que traicionar”

Jorge Rial pasó por la cocina del Gato Sylvestre y habló de casi todos los temas. Sobre el final de su programa TV Nostra, dijo que fue una decisión personal” que tomó “solo en 48 horas”, y habló de traidores. “Me traicionaron los que me tenían que traicionar. No hubo traidores desde adentro. No le avisé a mi familia porque no los quería angustiar”, sostuvo.

Rial y Sylvestre analizaron la actualidad de la televisión argentina. “La sucesión de Mirtha ya está hecha. La heredera es Juanita Viale. Pero Mirtha va a tratar de volver. A mi me gustaría verla“, puntualizó ex conductor de Intrusos. Aunque Mirtha es anti K, los dos la elogiaron por su comportamiento durante la pandemia. La diferenciaron del rol de Susana Giménez.

Rial aprovechó para castigar a la sucesora de Mirtha: “Me asusta Juana. Ella opina desde la comodidad, nunca entregó un currículum“, ironizó. Sobre Marcelo Tinelli, dijo que “está atravesando por la crisis de la televisión. La televisión si no se renueva cae en decadencia”.