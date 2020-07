El comentario de Rial sobre la tapa de Caras dividió las aguas

La tapa de la revista Caras dejó mucha tela para cortar. Luego de las críticas que recibió por el título de la nota, Jorge Rial dio su opinión y dividió las aguas en las redes sociales.

Rial se manifestó en contra de la tapa de Caras. “La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look ‘Plus Size’”, dice la portada.

Que bajeza está tapa de @caras escrutando el cuerpo de una adolescente y poniendo el eje en q es "plus size". Déjense de joder con esa lupa sobre cuerpos femeninos, y marcando parámetros de supuesta "normalidad" o belleza. ¿Podrán aprender a respetarnos? #Hartas https://t.co/ylB8wFASFG

“La palabra ‘orgullo’ sobra. Ninguna persona que es gorda u obesa siente orgullo por eso. Muchos lo asumen y llevan con dignidad. Pero es una enfermedad”, dijo el conductor de Intrusos.

Las críticas, claro está, no demoraron en llegar.

Que equivocado estas Rial. No sabés si ella esta luchando contra su peso. No sabés cómo siente cada persona con sobrepeso. Y si, algunas/os sí sienten orgullo de su cuerpo. No todo es un número en la balanza. #Intrusos #caras

— VALE (@La_cuervita) July 22, 2020