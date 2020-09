Rodríguez Saá hizo una dedicatoria envenenada a los porteños

“El porteño se cree que va en la primera clase del Titanic. Y el Titanic se hunde, y él no se hunde”. El dueño de estas palabra es el gobernador Rodríguez Saá, quien no tuvo filtro en la entrevista que le concedió a Tognetti.

No fue la única frase desafortunada de Rodríguez Saá. “El porteño dice ‘Vengo de Europa, tengo que salir me agarro el virus. Chupame un huevo'”. Las redes, claro, no se lo perdonaron. Incluso algunos proponer un escrache.

De esta forma, se alineó a defender la quita del 1 % de la cooparticipación a la ciudad a favor de provincia de Buenos Aires.

"El porteño es terrible. Se cree que va en la primera clase del Titanic". " Dice: 'Vengo de Europa, tengo que salir me agarro el virus. Chupame un huevo'".@alberto_rsaa en @somosradioam530. Aca 👇: pic.twitter.com/E5ra8bIo56 — Daniel Tognetti (@TognettiDaniel) September 10, 2020

YA SABEN PORTEÑO/ÑA. CUANDO LLEGUE A CAPITAL ESTE INFELIZ, ESCRACHE TOTAL ,DONDE ESTE. Rodriguez Saá: "El porteño es insoportable, terrible, todo le chupa un huevo" El gobernador de San Luis consideró que los porteños "van en la primera clase del Titanic y no se hunden". pic.twitter.com/YHRNpDqbgO — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) September 10, 2020

Míralo a Rodríguez Saá bardeando a los porteños. Más patético es el hermano que fue presidente 45 minutos y sigue cobrando su jubilación de privilegio. — Oveja Gris 🧡 (@Felicitas73_) September 11, 2020