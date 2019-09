Ruggeri y su teoría de la reencarnación y el calzoncillo

El Fox dejaron de lado el fútbol y el tema principal fue la muerte. Sí, aunque parezca increíble, durante un buen rato Oscar Ruggeri agarró la lanza y explicó los motivos por los que no quieren que lo cremen.

“A mí no me van a prender fuego, ¿vos sabés si Dios quiere que te quemen o no? A mí dejame adentro del cajón, soy como los de antes en Corral de Bustos. No sé si Dios quiere que me quemen o no. ¿Y si te queman y no hay otra vida? ¿A Jesús lo quemaron? Si te queman tenés menos chances de aparecer otra vez”, aseguró el Cabezón, entre las risas de sus compañeros.

Luego, dio una curiosa teoría sobre la reencarnación. “Si vos sos argentino, te reencarnás en otro argentino- ¿Para qué me va a llevar Dios a otro lugar?”.

También hubo tiempo para hablar de los calzoncillos. Y entonces llegaron los consejos del Ruggeri. “Es fundamental tenerlos en buenas condiciones. Si chocás, te sacan el pantalón y tenés un agujero en el calzoncillo. ¿El camarógrafo te va a enfocar la cara? No, te va a enfocar el calzoncillo y te ponen en la tapa de los diarios el calzoncillo. Los rotos dejalos para dormir”, indicó mientras sus compañeros se destartalaban de la risa.

Y siguió: “El que duerme en bolas en la cama es un mugriento. En la madrugada, vamos al meo, y viene el goteo, y las sábanas… Si no, tenés que estar una hora sacudiendo. ¿A veces no te pasa que mojás un poquito el calzoncillo?”, se sinceró el campeón del mundo en México 1986.

Para culminar una charla totalmente disparatada, el Cabezón dijo que “a veces pasa algo, te levantás con el muñeco un poco paradelli y… Se pianta para cualquier lado. Es normal. Hay que hablarlo, ustedes hablan de la cabeza abierta y no hablan sobre el tema. Somos seres humanos y nos pasa. Tenemos el pitito un poco parado y cuesta maniobrar. Y le errás, salpicás el ñoba y tenés que andar con el papel”. Teorías, conclusiones y disparates suficientes para ser tendencia en las redes sociales.