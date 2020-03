Saín llamó “chetos” a los repatriados del coronavirus

La información era contundente. “Pese a la pandemia, más de 30 mil argentinos viajaron al exterior entre el 12 y el 19 de marzo”, publicaron diversos medios durante el fin de semana una vez que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria para hacer frente justamente a la pandemia.

Pero el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, explotó en Twitter con esa noticia al recriminarles: “La peor cara de nuestra sociedad. Como dijo mi hija, ‘si la solución de esto depende de la clase alta y media, estamos cagados’”. Tiene razón”.

“No solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones sino que usamos los kits de testeo en ellos, los que serían fundamentales usar en asintomáticos para tener la exacta dimensión de nuestra emergencia con el virus”, estigmatizó el ministro.

Para Saín, exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el coronavirus es una cuestión de plata. “Tenemos pocos kits y los dedicamos a la clase alta”, cerró su cadena, que lejos de borrarla tras las críticas que recibió, las mantuvo en su cuenta personal de la red social del pajarito.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero entre 2005 y 2013 y desde 2017 hasta ahora, también sorprendió en Twitter al apoyar los dicho del ministro de Seguridad de Santa Fe. “Totalmente de acuerdo”, escribió el también ex senador, ex diputado y ex intendente de la capital provincial.

