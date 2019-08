En una entrevista con el diario La Nación, la periodista Sandra Borghi se catalogó como la mejor movilera. Aunque ahora conduce el segmento de la tarde de TN y es panelista en las mañanas de canal 13, Borghi hizo toda su carrera como movilera. “Para mí, el periodismo se hace en la calle”, declaró en la entrevista firmada por Fernanda Iglesias.

Sobre su nuevo rol como conductora, respondió: “Son ciclos que van pasando, pero los productores saben que levantan el teléfono y me dicen que voy a la calle y para mí es una fiesta. No porque no quiera estar donde estoy, la verdad es que fue un reconocimiento enorme ponerme como conductora, tiene otra presencia. Pero sí es cierto que cuando fue lo del diputado Olivares salí a la calle… Cuando hay coberturas fuertes yo pido, ellos me piden y yo salgo, lo hago con mucho gusto“.

Las declaraciones de Borghi no cayeron bien entre sus colegas, incluso las de su propio canal.

El super ego puede juegarte una mala pasada… ojo porque cuando escupis para arriba siempre, siempre terminas mojada. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces! Frases que se me vienen a la mente después de leer algunas notas. — Cecilia Insinga (@ceciliainsinga) August 9, 2019

Borghi mencionó un recordado cruce con Mariano García, cronista de Telefé, quien le contestó de manera directa a través de su cuenta de Twitter. Borghi le retrucó: “Ahhh, ¡querés que peleemos de nuevo, veo!”, y el periodista de Telefé replicó con ironía: “¡Naaa! Jamás pelearía. Es parte del pasado, hasta lo conversamos personalmente en su momento. Parte de los códigos de los que hablas. Sos la mejor”. Finalmente, la periodista de TN retrucó: “Soy Moria, la one, jajaja”

Hoy @BorghiSandra recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad. https://t.co/JwcrKqGq3o a través de @LANACION pic.twitter.com/t1OOrGmoSN — Mariano García (@marianogarcia1) August 9, 2019

También le contestó Yanina Álvarez, movilera de C5N, por una vieja pelea con Borghi en la entrada de Comodoro Py. “¿Qué ganás querida Sandra Borghi mintiendo? ¿Por qué no contás la verdad en @LANACION, que mientras almorzabas en el bar de Comodoro Py te mandé un mensaje diciéndote que bajaba el entrevistado? No mientas, sé honesta, ya que te jactás que sos la mejor”, tuiteó Álvarez.