Santa María lanza un nuevo canal de noticias luego de la pandemia

La fecha de lanzamiento es una incógnita, pero el proyecto avanza con la búsqueda de conductores y columnistas. Será un nuevo canal de noticias por cable, que iría pegado en la grilla con la cadena norteamericana CNN. El nombre que se baraja por estas horas es el de Información Periodística (IP).

El canal es el fruto de la alianza que sellaron en diciembre último el grupo Octubre y Telearte S.A, cuyo accionista mayoritario y presidente es el abogado Carlos Eduardo Lorefice Lynch.

Contará con la expertise de equipos de canal 9 que tiene en sue ediciones de noticieros personal de mucha experiencia desde la época de Nueve Diario. Expediente pudo saber que se habrían tomado alrededor de 300 personas, nuevas fuentes laborales en tiempos de sequía en todos los medios ante la caída de la pauta publcitaria.

Recordemos que el grupo Octubre, de Víctor Santa María, es dueño de Página 12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano, PIN y las radios AM 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo) y desde mayo maneja parte de la programación de Radio del Plata AM 1030 y de canal 9.

La extrañeza es que la grilla de la tele nacional contará así con 7 canales de noticias un record solo superado por pocos países.