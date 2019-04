La titular del bloque de concejales de Cambiemos en Ensenada, Maria Marta Gianastassio, presentó este martes en La Plata una denuncia judicial contra el intendente Mario Secco a partir de la filtración de un audio escandaloso.

En el audio, de unos 11 minutos, un funcionario municipal, identificado como Oscar David D’Adario, que trabaja como asesor contable del Municipio, se queja que está cansado del “encubrir” al intendente, especialmente en los informes que se emiten ante el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, ese organismo le aplicó varias sanciones a Secco. En la primera mitad de 2018 el HTC detectó un gasto de más de 2 millones de pesos en repuestos y reparaciones de vehículos y maquinarias que no serían parte del patrimonio de la Municipalidad. Las autoridades aportaron una serie de documentos, pero no lograron despejar las dudas. Los vehículos involucrados no estaban incorporados al Registro Oficial de vehículos municipales. En algunos casos, ni siquiera se mencionaba la patente.

Por eso, el Tribunal de Cuentas le aplicó una sanción equivalente al monto de la inversión bajo sospecha, $2.102.592 (más unos 300 mil pesos de intereses), por la que responderá el intendente Secco en solidaridad con otros dos funcionarios locales.

Según la denuncia, el audio original estaba destinado al secretario de Hacienda, Hugo Schneider, SCHNEIDER.le llegó a un concejal del Cambiemos desde un número privado. En el mismo se menciona a otra funcionaria municipal, tía de D’Adario, que firmaría las rendiciones de cuentas.

La denuncia también fue firmada por los concejales Gustavo Asnaghi, Fernanda Ivelli y Sergio Pesado.

Secco gobierna el municipio de Ensenada desde 2003 y es uno de los intendentes que apoya abiertamente a Cristina Kirchner.