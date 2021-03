Sinceramente y Primer Tiempo dialogan con objetivos parecidos

Muchas veces los textos dialogan casi sin proponérselo. Los libros aparentemente antagónicos: Siceramente y Primer Tiempo, parte de una plataforma común que es ambos son relazamientos de figuras políticas que se oponen a quedar encrrados en libros de historia.

Antes de la jugada maestra de Cristina de edulcorar el kirchnerismo con la postulación de Alberto Fernández, su estrstegia fue reposicionarse en lo público haciendo presentaciones masivas de su libro Sinceramente, una suerte de actos militantes literarios.

Sin embargo, nunca aceptó un repotaje con periodistas profesionales. Para interactuar con su libro el elegido fue un periodista militante: Marcelo Figueras.

A Macri , por ahora, el formato de su Primer Tiempo es hacer reportajes amigables aunque la presentación oficial fue en un espacio público: el Centro de Exposiciones de la Ciudad. La poca militancia quedó en las afueras y adentro estuvieron los VIP. Su interlocutor es el ex Secretario de Clutura, Pablo Avelluto, a la vez escriba de Primer Tiempo.

El nombre del libro de Macri juega con la ambivalencia ,Si hubo Primer Tiempo, ¿ hay Segundo? ¿Macri juega? Los últimos gestos del ex presidente hacen preveeer que intentará revalidar títulos e ir por la revancha.

Sinceramente fue presentado por Cristina como “una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”.

Cristina lleva vendidos más de 400 mil ejemplares y le llevó un año hacer el producto que el publicó Sudamericana. Su forma de naracción fue de un tono más intimista, como los párrafos que le decica a su “gran amor y socio polítco”, Néstor.

Macri comenzó con una muy buena preventa y va primero en las principales librerías. Lo editó Planeta. El libro de Macri sale 1700 pesos, mientras que el de Cristina arrancó en el 2019 a 600 pesos. Ahora no se consigue.

Medios y periodistas enemigos

En los dos libros de campaña, tanto Cristina como Macri señala adversarios. En la actual vice se apunta como siempre a “medios hegemónicos” y su archi enemigo Clarín.

Mauricio hace un relevamiento de adversarios menos idelógico. Destaca que Carlos Vila es “un operador” , Fontevecchia como un “ególatra!” y de Magneto dice haberlo visto solo dos veces en su vida.

Ella provoca como animal político carnívoro: . “Los insultos de la clase alta no me afectan, hasta me divierten”.

Su letra firme está a disposición de defenderse de las causas en su contra, y a la vez atacar al sistema judicial , con la denuncia llamada Lawfare.

Macri, en cambio , al poder fáctico que apunta es al de la Iglesia que la considera como un actor opositor a lo que fue su gobierno.

¿Autocrítica?

Ambos libros se quedan a mitad de camino de la autocrítica. En cambio, son bastante indulgentes consigo mismo y tratan de justificar medidas de gobierno polémicas.

Cristina dice que debió abusar de las cadenas nacionales por que sino los medios hegemónicos hubiesen desformado su relato.

Sobre lo político reconoce que no pudo suplir la ausencia de Néstor, tras su muerte, desde el concepto de armador y articulador del espacio. Ahora Ella pretende serlo con un mecanismo inusual de poder bifronte.

Por su parte, Macri defiende a Marcos Peña, que para muchos dentro dle PRO le hizo cometer los peores errores de gestión. Sobre su fracaso económico, culpa a la entonces opocisión peronista.

Kramer vs Kramer

Como demsotraba esa pelicula señera protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep , del amor al odio hay pocos pasos. Cristina necesita odiar a Macri y él también a Ella. En los dos libros se decican frases hirientes .

“La ex presidenta no está bien. No sé si alguna vez lo estuvo. Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que sólo ella debe saberlas. La psicología de cada ser humano es muy compleja”, la decribe como alguien al borde de la locura.

“Creo que el gobierno de Macri expresa a un 30 por ciento duro, o tal vez menos, que son antiperonistas. Son los que están en contra de los derechos humanos y de que los ricos paguen impuestos o la soja retenciones. Ese grupo que durante la crisis por las retenciones me gritaba “yegua” o “puta”, y que fue clave en el triunfo de Macri de 2015, también es racista, tiene tirria a los “negros”, señala Sinceramente.

La Grieta los necesita. La ciudadanía definirá si quiere seguir consumiendo sus relatos.