Sirvén habla de la “pauperonización” del conurbano y le pega a Insfrán

Pablo Sirvén es especialista en enfoques polémicos. Tras su última columna que tituló conurbano africanizado, y que le valió una fuerte réplica de voces oficialistas, ahora planteó, en una serie de tuits, el término “pauperonización”. Pasen y lean.

Si en 2021 la educación no se normaliza habrá más #pauperonizacion

Acá no hay una cuestión semántica o ideológica con una palabra

No te comas el amague: no quieren enseñar nada pq solo les deleita escrachar,tergiversar con mala fe y difamar

Nada nuevo

Son décadas de #pauperonización del conurbano para contar con un electorado cautivo y sumergido

— Pablo Sirvén (@psirven) January 19, 2021