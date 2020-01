Sirvén marcó hipocresía en accionar de Lufrano

Pablo Sirvén escribió una columna en La Nación dedicada a la flamante Directora de Canal 7, Rosario Lufrano, quien hizo una encendida arenga ante los empleados del 7 agradeciéndoles la “resitencia” en la etapa macrista.

Según Sirvén este discurso además de peligroso , es paradójico si se mide el comportamiento de Lufrano en aquella época.

“Lo paradójico es que tuvo que llegar Cambiemos al gobierno -y, consecuentemente, a la conducción de la TV Pública- para que cesara el “destrato” al que había sido sometida la polémica funcionaria durante años. Tras haber sido directora de esa emisora, entre 2006 y 2008, había dado un paso al costado cuando su jefe directo, Alberto Fernández, abandonó el gobierno no bien llegó a su fin el conflicto con el campo. Pero Lufrano, en vez de irse a su casa, prefirió volver a ser una más en el staff del noticiero y seguir perteneciendo a la nómina del canal. No fue una idea que recibiera con beneplácito uno de los gremios del canal. Cansada de que le hicieran la vida imposible, la periodista espació su presencia en su lugar de trabajo cada vez más, según cuentan testigos de esa época, hasta dejar de concurrir, lo que no le impidió seguir cobrando su salario”.