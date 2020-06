Sol Pérez no quiere dar noticias mostrando tetas

Sol Pérez se cansó con las comparaciones sobre su perfil y el de su compañera Malaspina. Respondió en forma contundente a un seguidor en Twitter.

“Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”, expresó.

Además, Sol agregó: “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Finalmente, cerró el debate con esta afirmación: “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”.