Sol Pérez puso guiño a la política

En canal KZO, Nicole Neumann entrevistó a Sol Pérez y las preguntas estuvieron direccionadas a la política. En ese espacio, la conductora de Canal 26 afirmó que le gustaría dedicarse a la política en el futuro.

“En algún momento pensé que sí y después que no. Ahora me gustaría, pero sí en un futuro. Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva”, explicó Pérez.

“Ocupar un cargo tiene que venir por el lado de querer cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino planes a futuro que puedan cambiar la realidad”, señaló.

En su análisis, Pérez dijo que “hay gente que está sumamente olvidada, que quedó afuera del sistema totalmente. Cada vez se ve más chicos robando, sin respeto por la vida, pateando a otros en el piso. No sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia”.