Solá mandó a cuarentena a Macri

A raíz del misterioso viaja de Mauricio Macri a Paraguay, el canciller aclaró en Twitter que el mismo no fue competencia de su Ministerio y que el ex mandatario no tenia ninguna impugnación para evitar su salida. Eso sí, aclaró que al regreso debería guardar cuarentena.

Macri se abrazó con el presidente paraguayo Horacio Cartés sin cuidar distancia ni usar barbijo. Su viaje, en el avión privado del propio Cartés, fue motivo de especulaciones varias justo el día que la ex número dos de la AFI declaró en la causa de espionaje.

De cualquier manera, si el ex presidente quisiera volver a ingresar al país, como cualquier otro ciudadano deberá cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. — Felipe Solá (@felipe_sola) July 13, 2020