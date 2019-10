Storani y un mensaje conmovedor por su hijo

Ya pasaron 3 años d la muerte de Manuel Storani, tras el impacto de una embarcación que iba a gran velocidad por el Delta a la lancha en la que estaba el hijo del político. Federico escribió en las redes un sentido homenaje a chico que cumpliría 18 años.

Storani escribió: ” me regaló un día del padre un pequeño libro con frases que evocan la entrañable y misteriosa relación de amor entre padre-hijo o hijo-padre.

Elegí dos de ellas: “El hombre no recibió el mundo de su padre, lo recibió en préstamo de sus hijos” John James Audubon.

“Un rey, dándose cuenta de su ineptitud, puede delegar sus funciones o abdicar. Un padre, no. Si tan solo los hijos pudieran ver la paradoja entenderían el dilema” Marlene Dietrich.

También quiero recordarlo con parte de una poesía que Manuel escribió siendo todavía un niño.

“unas veces me siento

como un caballo en un corral

y otras como

un pez feliz en un coral”

Mi querido Manu, espero que estés nadando en tu coral.

Tu papá