Después de mucho tiempo, Jorge Lanata y Adrián Suar se volvieron a ver las caras. Fue anoche, durante una nueva emisión de Hora 25, donde el productor de El Trece habló sin tapujos de cómo fue trabajar con Polka durante el kirchnerismo. “Vi cosas que no me gustaron y lo transmití. Había mucha agresividad, cierto autoritarismo, formas que no me gustaban y sentí que lo tenía que decir desde mi lugar”, señaló.

Sin embargo, y pese a dejar bien en claro su postura, Suar resaltó que a la hora de elegir los actores solamente se fijó en el talento. “No colaboré en la locura que proponían desde el kirchnerismo. De hecho, en el momento más difícil del kirchnerismo, en El Trece trabajaban los actores K, que puteaban este canal”, indicó Suar.

“Pensaba: ‘¿putean y vienen?’. Me parecía raro, pero sentía que le hacía muy bien al canal. Yo contrato talento. Ahora, me decís que me putean a mí, a Pol-ka… tampoco soy ‘Sor Teresa’. Me insultás y afuera”, aseguró. Para cerrar el tema, Suar agregó que “con el tiempo me di cuenta de que lo que piensan los actores, ya sean K o de extrema izquierda o derecha, está relacionado con su ideología, pero también con qué mamaron desde chicos, qué les pasó a sus padres, sus realizaciones personales y sus frustraciones”, sentenció.