Suar: “Me dijeron que era un mafioso”

En una extensa entrevista concedida a la revista Noticias, Adrián Suar habló sin filtro y dejó varios temas interesantes. El empresario dueño de Polka y gerente de programación de El Trece confesó que por su cabeza pasan dos cosas: reinventarse o desaparecer.

“Me gustaría hacer una productora más chica y si no se puede, afrontar mis compromisos y cerrarla. A esta altura de mi vida, yo tengo ganas de poder salvarla. Pero en caso de no poder, quiero vivir una vida más tranquila. Me atormenta mucho”, reconoció.

Suar admitió que se siente “esclavo” por algo que construyó. “Pasé a ser el enemigo público número 1, como se me ha dicho en alguna oportunidad, que era un mafioso, por algunas situaciones de Polka, me dan más ganas de salir que de quedarme adentro”.

En el final, el deseo de Suar: “Me encantaría mantener una Polka viable, no ficticia”.