Súper Fútbol, la nueva estrella de TyC

Con la salida de Estudio Fútbol se viene el nacimiento de un nuevo programa en su franja horaria. Se trata de Súper Fútbol, que tendrá condimentos muy similares pero diferentes protagonistas. El cambio principal, claro, está en la conducción con Diego Díaz a la cabeza.

Junto a Díaz estará Martín Souto, que deja Líbero y además tendrá su propio programa del que aún no hay demasiados detalles. En Súper Fútbol continuará el joven Edul y Horacio Pagani aparecerá entre dos y tres veces por semana. Lo mismo Leo Farinella. Lo que aún no está definido es quienes serán las caras de Boca y de River ya que las autoridades están buscando personajes que no sean periodistas que cubren la actualidad de esos equipos.

¿Qué pasará con Marcelo Palacios? Es casi un hecho que retornará su ciclo de entrevistas. Gastón Recondo, mientras tanto, será la cara de los noticieros.