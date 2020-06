Sylvestre fogoneó la denuncia de la AFI justo en el Día del Periodista

Algunos recordaron a los que ya no están, otros alentaron a los que todavía no son, pero todos tuvieron algo que decir en este Día del Periodista, no solo porque fue reconocida como actividad esencial en medio del coronavirus sino por la lista de periodistas mencionados en una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que casualmente hizo coincidir su presentación con el festejo.

Aunque hace año que Marcelo Tinelli pasó para el lado del entretenimiento, no olvidó sus raíces periodísticas: “Feliz día del periodista para todos. Amo esta profesión. Mi papá y mi abuelo, desde el cielo, también están celebrando su día”.

Romina Manguel festejó el Día del Periodista, pero también pidió una autocrítica a sus colegas: “Feliz día amigos del alma que me dio esta profesión. Espero que estemos a la altura y post pandemia podamos hacer una autocrítica sobre el trabajo que venimos haciendo estos últimos años. Me pongo primera. Pero se lo debemos a los lectores”.

En medio de las denuncias por “espionaje” a colegas, Gustavo Sylvestre aprovechó el día para recordar una declaración de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti sobre “llevarles tranquilidad a los periodistas”: “Los ciudadanos tienen que tener absolutamente tranquilidad, ustedes, los periodistas, también. Este Gobierno hace todo transparente”.

Más irónico aún fue su compañero de canal, Juan Amorín, que publicó: “Acá, el listado de los 400 periodistas y trabajadores de prensa acreditados para el G20 que fueron investigados y a los que la AFI de Arribas y Majdalani les hizo una ‘ficha ideológica’. ¡Feliz día del periodista!”.

La fiscal Clarissa Antonini le dedicó unas palabras a su pareja, Mauro Szeta, “el mejor”: “Feliz día, amor. Sabes cuánto te admiro. ¡Para mí, el mejor, lejos! Siempre comprometido, peleándola, involucrándote y acompañándonos. Te amo. La fiscal”.

Claudio Martínez, actual subsecretario de Medios Públicos de la Nación, fue el productor periodístico de Palabras Más, Palabras Menos, por TN. Por eso aprovechó la ocasión para recordar a su amigo Marcelo Zlotogwiazda: “En este día quiero homenajear a mi hermano Zloto, uno de los mejores periodistas con los que me tocó trabajar. Seriedad, pasión y rigor. Se lo extraña en la vida y en la profesión”.

El presidente Alberto Fernández saludó a los periodistas y se sumó a lo dicho por Martínez: “También quiero aprovechar el día para recordar a uno de los periodistas que más admiré por su lectura honesta y sincera de la realidad. Sé que sus oyentes, sus amigos y sus colegas lo extrañan mucho. Yo también. Donde estés, Zloto, feliz día”.