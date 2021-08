Tamara Pettinato ahora dice que fue a Olivos como “periodista”

Tamara Pettinato decidió presentarse de manera espontánea en la causa que investiga las visitas a la quinta de Olivos. Aunque en su momento había dicho que no iba a hablar del tema porque era un tema “privado”, ahora cambió el discurso y dijo que fue a tener una charla en off the record, como si fue periodista.

“Se podrá verificar que mi presencia en la residencia presidencial ha obedecido a estrictas cuestiones de índole laboral, no pudiendo corroborarse ninguna conducta ilícita tal como habré de relevar”, dice el escrito de 22 carillas presentado por su abogado ante la Fiscalía de Ramiro González.

El defensor adjuntó todas las constancias de las autorizaciones concedidas que le permitieron circular como trabajadora esencial y se refirió al supuesto off the record, una terminología que usan los periodistas cuando mantienen charlas reservadas con sus fuentes. Desde su entorno aseguran que la charla fue “para hablar de la pandemia, de las medidas de gobierno, para los programas para los que está trabajando”.

Sin embargo, Pettinato nunca cumplió esa función en sus intervenciones radiales.