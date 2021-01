Televisión relajada por Covid: en TyC e Intrusos surgieron varios contagios

TyC Sports tuvo que desandar la programación desde Mar del Plata por una ola de contagios en el staff de un plantel de periodistas, liderados por Diego Díaz y Martín Souto.

Díaz aclaró en las redes: “Los que me conocen saben cómo me he comportado con respecto al COVID. Por mi mamá, por mi y por todos los que me rodearon en este tiempo. Pero esta claro que puede pasar igual ya que por distintas circunstancias no todos se cuidan y aún así esto puede pasar”. Nadie explicó cómo habrían fallado los protocolos dentro del equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Diaz 🔵🔴 (@diegodiaz.tyc)

Otro programa que quedó impactado por Covid es Intrusos. Dio positivo la periodista Débora D’Amato y se cree que hay más casos.

Soy #Covid_19 positivo.

Mi hija Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende.

Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el + de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella. — 𝐃é𝐛𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐇® (@deboradamato) January 16, 2021

Al tiempo, trascendió que Sol Pérez dio positivo de coronavirus. La presentadora de noticias de canal 26 grabó promos de la nueva temorada de MasterChef y otras artistas se acuarentenaron.