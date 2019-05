El estreno de la película de River dejó mucha tela para cortar. Ya la previa había dejado el enojo de los hinchas del Millonarios, que se quejaron por el precio de las entradas que llegaban hasta $ 18.000.

Fue entonces cuando desde la dirigencia del club miraron para el costado y argumentaron que eso no dependía de ellos. En la noche del lunes, en el estadio Monumental, se proyectó “River, el mas grande siempre”, el documental que cautivó a muchos y que desde este jueves está en los cines.

El “Pelado” López, reconocido hincha riverplatense, fue el conductor en la velada que reunió a seis mil hinchas. La bronca, entonces, surgió de varios ex jugadores que no fueron invitados. Oscar Ruggeri fue la cara visible. En Fox Sports manifestó su disgusto y criticó a D’Onofrio: “Se olvidaron, papito. Estuviste flojo. La única Copa del Mundo que tiene River la consiguió el plantel de 1986”. El Beto Alonso fue el único presente del equipo que venció al Steaua de Rumania.

"AL PRESIDENTE DE RIVER, A QUIEN RESPETO MUCHO: ESTUVIERON FLOJOS EN NO INVITARNOS AL ESTRENO DE LA PELÍCULA"#90MinutosFOX – Oscar Ruggeri remarcó que el equipo del '86 fue el único que pudo ser campeón del mundo. Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/95Nz12qPbV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 1, 2019

Algunos periodistas fueron contra Gallardo. “Se piensa que es el dueño del club. No llamó a los de 1986, y tampoco al River tricampeón de 1997 que ganó la Supercopa. Quieren hacer ver al actual equipo como el mejor de la historia”, acusaron. la realidad es que las invitaciones no fueron proporcionadas por el cuerpo técnico. Fue el área de protocolo el que se encargó del tema. Claro que no cayó bien ver en la platea a Carlos Menem con su hija Zulemita, a Felipe Solá, a Rogelio Frigerio con su hijo y hasta Palito Ortega. “Fue una fiesta para unos pocos”, deslizó.

Algunos famoso de otros rubros invitados a ver la película en el Monumental como el actor Benjamín Vicuña, Rocío Oliva, la conductora Pamela David, Ignacio Copani creador del himno de River y Palito Ortega la nueva versión, el ex presidente Carlos Menem. pic.twitter.com/gUDBhJxOiI — Pasion y River (@pasionyriver) April 30, 2019

Sobre la película en si, también hubo comentarios. ¿Qué se le critica? Que hay pocas imágenes inéditas. Muchos fueron con la esperanza de ver festejos en el vestuario e intimidad. Sin embargo, se fueron vacíos. Eso sí, gritaron como locos los goles el gol del Pity Martínez. De todos modos, el más ovacionado fue, una vez más, el Muñeco Gallardo.